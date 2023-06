Biasin | «Inter | 25% di possibilità! Manchester City senza difetti»

(Di sabato 10 giugno 2023)cettato da Sportitalia nella fan zone di Istanbul, Fabrizioha brevemente commentato le possibilità dell’di questa sera. Percentuali in crescita secondo il giornalista di fede nerazzurra. PERCENTUALI IN CRESCITA – Questo il pensiero di Fabriziosulla finale di questa sera tra: «Sappiamo che affrontiamo una squadra. Noi siamo un po’ più brutti, ma siamo dei tipi. Loro sono belli, bellissimi. Dopo la semifinale ho dato il 5% di possibilità. Ora invece credo che siano nettamente favoriti, ma la percentuale è crescente, siamo al 25%».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

... quella tra Manchester City e. Ma l'appendice potrebbe anche andare oltre il triplice fischio ... Almeno sono queste le indicazioni che sono arrivate da Fabrizio, che in questo momento è in ...Sottolinea: 'L'gli proporrà un rinnovo annuale a cifre non particolarmente cospicue, un po' come Perisic l'anno scorso. Dzeko dovrà decidere se accettare o andare dove possono offrirgli ...lavoro o famiglia E' una famiglia e ogni calciatore è nel mio cuore'.23.41 - Fabrizio, intervenuto a Tv Play, ha parlato di Brozovic: 'Non è da escludere che la finale sia la sua ultima ...

Biasin: "Inter, ma quale spogliatoio spaccato. La risposta di Bastoni ... L'Interista

Lautaro Martinez entra nel mirino del Real Madrid. I Blancos sono alla ricerca dell’erede di Benzema e hanno messo l’argentino nel mirino. Lautaro per età e costi è il profilo rappresenta la soluzione ...La finale di Istanbul tra Inter e Manchester City può essere l'ultima gara di Marcelo Brozovic in nerazzurro: l'annuncio ...