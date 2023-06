Beukema-Atalanta | ottimismo nerazzurro sulla trattativa La situazione

Un po' come per il difensore dell'AZ Alkmaar, per quello del Verona Thien e per diversi ... Tante squadre devono fare operazioni per sistemare i bilanci e il gruppo di calciatori, l'...Per il resto, in attesa che le trattative entrino nel vivo, tante voci che hanno accostato all'i difensori Isak Hien del Verona, Samdell'Az Alkmaar e Pasquale Mazzocchi della ...Può essere lui il colpo giusto da regalare a Thiago Motta, ma c'è da registrare anche l'interesse dell'. Chi èClasse 1988, Samha confermato anche in questa stagione gli ...

Bologna, torna di moda Beukema. Interessa anche all'Atalanta: le news di calciomercato Sky Sport

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...È stato già un obiettivo di mercato nella finestra di gennaio, ma il Bologna non molla Sam Beukema. Il difensore olandese dell'Az Alkmaar ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 con il suo club, ma ...