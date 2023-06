Berlusconi | proseguono controlli | è ricoverato in degenza ordinaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Silvio, presidente di Forza Italia, prosegue gli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica" nel reparto Q1 dell'ospedale San Raffaele di Milano. "Non è in terapia intensiva" si apprestano a dire fonti autorevoli che confermano che il Cav ha trascorso una "notte tranquilla".