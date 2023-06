Berlusconi è in terapia intensiva | Accertamenti | come sta il Cav

(Di sabato 10 giugno 2023) Silviodalla serata di venerdì 9 giungo è incardiochirurgica dell'ospedale San Raffaelle di Milano. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato ieri per una serie di "programmati" nell'ambito della leucemia cronica di cui soffre. Secondo quanto riporta LaPresse, il Cavaliere da ieri sera è nel reparto dicardiochirurgia dell'ospedale milanese in cui ha passato una "notte tranquilla". Questa mattinasarà sottoposto a nuovi, dopo che nella giornata di ieri gli esami del sangue avevano rilevato valori fuori norma tanto da costringerlo al ricovero. Sempre secondo quanto apprende LaPresse, il presidenteè pienamente vigile, costantemente ...

Il lungo ricovero di maggio 19 giorni dopo le ultime dimissioni, lo scorso 19 maggio, il ricovero più lungo per Silvio45 giorni tra laintensiva e il ricovero ordinario, l'ex ...Secondo quanto apprende LaPresse,sarebbe ricoverato nel reparto diintensiva cardiochirurgica. È pienamente vigile.era stato dimesso dallo stesso ospedale il 19 maggio,...... come si legge nel bollettino medico a firma di Alberto Zangrillo , primario dellaintensiva e medico personale del Cavaliere, e di Fabio Ciceri , primario di Ematologia.era stato ...

Silvio Berlusconi è entrato in terapia intensiva dopo il ricovero in ... Fanpage.it

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in terapia intensiva da ieri sera, dopo l’ingresso in un reparto di degenza ordinaria: la notta ...Silvio Berlusconi dalla serata di venerdì 9 giungo è in terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaelle ...