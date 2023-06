(Di sabato 10 giugno 2023) BASSA BERGAMASCA. In centinaia sabato mattina, 10 giugno, allazione organizzata per dire no all’infrastruttura

Di Marta Belotti C'erano più di trecento persone nella mattinata di oggi, sabato 10 giugno, lungo via Levate per dire di no all'autostrada(così chiamata secondo il progetto originario, ma che è ormai chiaro si fermerà a Stezzano).... Lega compresa, ha raccontato per mesi che il candidato al Comune dinel 2024 sarebbe stato di Fratelli d'Italia , o tutt'al più condiviso dalla coalizione, domenica scorsa a, il "...Oltre che a Rozzano, in Lombardia il gruppo è presente a Milano Portello, Milano in via Monte Nero, Milano City Life, Brugherio, Legnano, Arese, Cremona, Como, Appiano Gentile,. ...

Bergamo-Treviglio, il fronte del no manifesta contro l'autostrada L'Eco di Bergamo

via Tasso e via Bergamo direzione capoluogo. Dichiara il sindaco di Treviglio Juri Imeri: “Il transito della 1000 Miglia, con la prova di regolarità al PalaFacchetti e la timbratura in Piazza ...Una manifestazione contro la Treviglio-Dalmine proprio sui territori che la nuova arteria «vorrebbe devastare». Una manifestazione contro la Treviglio-Dalmine proprio sui territori che «l’autostrada v ...