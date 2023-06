Bergamo | tornano gli artisti di strada con “Urka! Busker night”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 giugno 2023). Torna ala serata dedicata aglidi: “”, che si svolgerà sabato 10 giugno dalle 20.15 a mezzanotte e interesserà le vie Broseta, Piazza Pontida, Largo Cinque Vie, Largo Nicolò Rezzara, Via Sant’Alessandro, Via XX Settembre e Via Sant’Orsola. L’evento, organizzato da Proloco, con la direzioneca di Roberto Gualdi, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, desidera diffondere e valorizzare l’arte dicome momento di incontro sociale in spazi urbani: ogni piazza, angolo ediventano parte integrante dello spettacolo che ospitano. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di, ...