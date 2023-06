Bergamo si accende per La Festa della Musica

(Di sabato 10 giugno 2023). Lasbarca ail prossimo 21 giugno: un evento principale – sul palco del Lazzaretto, ingresso gratuito – e tante postazioni diverse, sparse nel centro città, coinvolgeranno bergamaschi, visitatori e appassionati in occasioneorganizzata dal Comune dicon un’attenzione particolare in concomitanza conBrescia Capitale ItalianaCultura 2023. Ed è proprio il progettoCapitale a dare significato alla presenza istituzionale del MinisteroCultura che, da anni ormai, sostiene le iniziative in occasionenelle città ...

...della Cultura insieme aanche se, come dice Giacomo, citando De Zerbi, "I don't like Atalanta". Ma questa è, e deve rimanere sempre e soltanto, sana rivalità calcistica. Il respiro si...... insomma, siun'altra connessione! E poi diversi luoghi della città, come piazza Malatesta ,... Eventi 30 Mag 2023 Terrorismo, arrestato aminorenne sostenitore dell'Isis: 'Progettava ...ASSISTENTI : Cavalli die Bonicelli di. ESPULSO : 34' st Tassotti (L). AMMONITO : ... Basciano 6.5 Non trova tanti spazi inizialmente, va però in crescendo e sialla lunga. ...

Bergamo, via Astino: dal 25 maggio si accende la telecamera della Ztl Corriere Bergamo - Corriere della Sera

L’olandese dell’Az Alkmaar ha pubblicato una storia su Instagram che accende la fantasia dei tifosi de due club Giusto ieri vi abbiamo raccontato dell’interessamento da parte dell’Atalanta per Sam Beu ...Con uno spettacolo emozionale in Piazza della Loggia a Brescia è partita ufficialmente venerdì sera Light is Life. Festa delle Luci A2A, l’evento immersivo ricco di arte e luce organizzato da A2A in o ...