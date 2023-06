A breve, secondo i media portoghesi, ildovrebbe annunciare l'arrivo di un nuovo acquisto, Orkun. Il 22enne centrocampista turco del Feyenoord, è già a Lisbona per firmare il contratto. ...Ma le mosse sul mercato delnon si limitano ai rinnovi. Imminente l'annuncio dell'acquisto del centrocampista del Feyenoord Orkun. Il 22enne è già a Lisbona per firmare il contratto, ...Roma e Lazio ci hanno provato in Italia, ma la beffa sta arrivando per tanti club perchéè a un passo dalla firma con ilin Portogallo.

Benfica, Kokcu a un passo: spuntano cifre e dettagli Calciomercato.com

Nicolas Otamendi ha prolungato il suo contratto con il Benfica fino al 2025: lo ha annunciato il club portoghese con una nota pubblicata sul suo sito internet. (ANSA) ...Le aperture portoghesi di oggi, venerdì 9 giugno 2023. A Bola "Kokcu vede la luce" Il Benfica è in Olanda per chiudere l'affare.