Bello Figo | il cantante che piace alla sinistra? Orrore contro l' Italia | costretti a misure estreme

(Di sabato 10 giugno 2023) Il concerto di Paul Yeboah, in arte, a Iolo frazione del comune di Prato, fissato per il 16 giugno, all'interno della manifestazione “Birra + Festival" non si farà. Lo hanno annunciato ieri gli organizzatori. Diverse le polemiche scaturite da quando il rapper aveva annunciato la sua esibizione: non è la prima volta che i suoi spettacoli vengono annullati a causa di testi delle sue canzoni definiti offensivi nei confronti deglini ed a sfondo sessista., di origine Ghanese, nato nel 1992, trasferitosi con la sua famiglia a Parma nel 2004 ottiene successo grazie all'autoproduzione di suoi video pubblicati sul web. Diventato poi famoso per le canzoni “non pago affitto”, “piango nella porsche”, “leggins di pelle”, “lockdown”. Gli azzurri di Forzainsieme ...

