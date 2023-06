Beautiful | nella soap il cameo di Andrea Bocelli | ecco quando in tv

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 10 giugno 2023) Da qualche mese a questa parteha fatto capolino in diverse produzioni televisive: dalla storica serie “The Simpsons” allaopera “”. Una partecipazione d’eccezione che vedràcantare una delle sue canzoni più famose per Brooke e Ridge, i protagonisti della. La messa in onda della puntata è prevista, sulla CBS in America, lunedì 26 giugno 2023, mentre in Italia dovremo aspettare fino alla Primavera del 2024. Un’occasione unica per vedere il cantante al fianco dei personaggi di, dunque, non perdiamocelo!, laospitail motivo delI fan die i fan di ...