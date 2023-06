Beautiful | intervista a Jacqueline McInnes Wood alias Steffy

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 10 giugno 2023) Nei prossimi episodi dici saranno numerosi colpi di scena.Forrester cercherà di indagare sul fratello Thomas per capire cosa stia nascondendo. L’attriceche interpreta, ci ha raccontato di come sia stato entrare a far parte di questa soap: “Sono cresciuta guardando la soap e il pensiero di entrare a far parte del cast mi ha elettrizzata sin da subito”. La giovane figlia di Ridge e Taylor tenterà di riavvicinare i genitori, ma potrebbe scoppiare una rivoluzione femminista con Brooke e Taylor che stringerebbero un’alleanza. Seguite la soap per scoprire cosa succederà!, colpi di scena in arrivo Nei prossimi episodi della soapci saranno numerosi colpi di scena....