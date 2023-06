Beautiful | Anticipazioni Puntate dal 19 al 25 giugno 2023 | ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

: Steffy scopre la verità su Finn Brooke la spunterà . Dopo aver ricevuto l'ok da Bridget - che penserà che Steffy sia pronta ad affrontare la dura realtà dei fatti - Liam , ...im corsoE' il caso del protagonista Kurt Seyit interpretato da Kivanc Tatlitug , visto in Brave and, e di Demet Ozdemir , ovvero la Sanem di Daydreamer - Le ali del sogno , che interpreterà Alya ...

“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy finalmente riapre gli occhi! Tv Sorrisi e Canzoni

Per i fan di Beautiful è arrivato il momento di scoprire la verità su Finn: il giovane marito di Steffy infatti non è morto, ecco le anticipazioni ...Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 giugno 20 ...