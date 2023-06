... il 22 maggio 2010 contro il. Segnò due gol. Che finale ti aspetti Milito: "Il City si ... Milito: "Penso che l'Inter abbia le armi per poter far male al City. Lo stato di favorito in ...Diceva Mazzola, alla vigilia di questa finale che per l'Inter è stata una passerella allegra e per iluna sofferenza, che appena lui e i suoi compagni cominciarono a sentirsi davvero ...FOTOGALLERY Foto Twitter Werdergallery %s Foto rimanenti Calciomercato Keita lascia il ... Primo colpo ufficiale delMonaco che accoglie Laimer svincolato dal Lipsia. Il Siviglia ...

Bayern, continua la pressione per Rice, ma... | Mercato ... Calciomercato.com

Secondo 'Sky Sports Germania', il Bayern Monaco vorrebbe Declan Rice, del West Ham, ma la sua preferenza del giocatore è per l'Arsenal. Salvo imprevisti, quindi, questa operazione non avrà luogo e il ...I boss del Bayern non stanno pianificando prossimi passi o un'offerta. Le situazioni di Kolo Muani e Kane continueranno ad essere monitorate. Chiesa non è un argomento. La ricerca del Bayern di un ...