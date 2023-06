“Basta attacchi alla medicina del territorio | per risolvere le criticità ascoltiamo chi vi lavora”

(Di sabato 10 giugno 2023) Bergamo. Dopo l’articolo pubblicato su Bergamonews in cui il professor Silvio Garattini ha dichiarato che “In Italia non mancano i medici: il loro numero è comparabilemedia degli altri Stati europei, il problema è organizzativo”, è arrivata la replica della Federazione Italiana Medici diGenerale. ”In questi giorni ci siamo trovati a leggere quasi quotidianamente sulle testate cartacee e online dichiarazioni di politici, opinionisti ed anche illustri colleghi ospedalieri che hanno espresso la loro visione, condivisibile o meno, sulladel. Lesono sotto gli occhi di tutti e la situazione della Continuità Assistenziale nella nostra provincia è indubbiamente drammatica. Quello che riteniamo del tutto inaccettabile – commenta il neo segretario generale della ...

E quindi, come può Tiago Pinto difendersi daglidi società, anche blasonate, che potrebbero ingaggiarloaumentare lo stipendio a 6 milioni a stagione (adesso ne guadagna 3,8) e far ...Glia Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Ma cosa avrebbe detto Claudio Lippi Diverse cose, ... Ma sa che c'èpigiare il nove sul telecomando per vederli ancora, qual è il problema". ...E quindi, come può Tiago Pinto difendersi daglidi società, anche blasonate, che potrebbero ingaggiarloaumentare lo stipendio a 6 milioni a stagione (adesso ne guadagna 3,8) e far ...

Fimmg Bergamo: "Basta attacchi alla medicina del territorio" Valseriana News

L'attacco della Juventus resta una bella incognita. Come spiega Sportmediaset il riscatto di Milik dal Marsiglia sembrerebbe da ...L'esterno verso la Premier, mentre il polacco difficilmente sarà riscattato dal Marsiglia. Attesa per le offerte, presumibilmente sostanziose, del ...