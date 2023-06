Basket | Qualificazioni Europei 3×3 | l’Italia perde anche contro la Germania e viene eliminata

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo la sconfitta di questa mattinal’Ucraina, arriva il secondo ko in due partite permaschile nelleagli3×3. A Costanza, in Romania, gli azzurri lottano fino alla finela, ma sono costretti ad arrendersi per 17-15. A causa di questa sconfitta il Bel Paeseeliminato dalla competizione e dice dunque addio alla possibilità di partecipare alla rassegna continentale che si svolgerà a Gerusalemme (Israele) dal 5 al 7 settembre 2023. Dopo un inizio equilibrato (4-4), Mascolo consegna alprima il 6-4 e poi il 7-5. Laperò non ci sta e ribalta il risultato con due canestri di Agyeman e uno di Landgraf (9-8). Il Bel Paese risponde subito con Conti (9-9), poi Lemmi ...

Basket, Qualificazioni Europei 3x3: l'Italia perde anche contro la Germania e viene eliminata OA Sport

