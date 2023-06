Basket | Europei donne Ultimo test domani per Italia contro Germania

(Di sabato 10 giugno 2023) Il ct Lardo: "E' l'occasione per verificare i progressi a livello di squadra" ROMA -alle 20.00 il PalaCrisafulli di Pordenone ospita l'che le Azzurre affronterannolaprima della partenza per Tel Aviv (live SkySportArena, ingresso gratuito). Dopo la partita coach

Un mare di eventi per tifare insieme gli atleti azzurri: tre Nations League tra calcio e volley, trecon, pallavolo e equitazione ; 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera, scherma, ...... alla Savino Del Bene sono arrivati due allori, in Challenge Cup 2021 - 2022 e in Coppa Cev 2022 - 2023. Sorella del cestista Paulius Sorokaite, tifosissima della grande realtà del...L'Italia è pronta a scendere in campo per gli2023 difemminile : ecco quindi il calendario completo con il programma e gli orari delle partite delle ragazze di coach Lardo. Zandalasini e compagne cercheranno di disputare un torneo ...

Eurobasket femminile, Sky è La Casa delle Azzurre. Lo speciale stasera alle 18 Sky Sport

Il ct Lardo: 'E' l'occasione per verificare i progressi a livello di squadra' ROMA (ITALPRESS) - Domani alle 20.00 il PalaCrisafulli di ...Continua l’avvicinamento dell’Italbasket femminile all’appuntamento principale dell’anno ovvero l’Europeo - che si svolgerà in Israele dal 15 al 19 Giugno per la prima fase, spostandosi poi in Sloveni ...