Basket | Ettore Messina | “Siamo entrati un po’ contratti | partita durissima”

(Di sabato 10 giugno 2023) Il primo atto della finale scudetto è dell’EA7 Milano che supera la Segafredo Bologna (92-82). “in campo un po’, per fortuna abbiamo tenuto botta. In questo i ragazzi sono stati bravi, poi cisciolti nella ripresa alzando l’intensità difensiva e giocando un secondo tempo di alto livello in attacco proprio come avevano fatto loro nel primo”, è il commento diin conferenza stampa. “È stata una, contro una squadra eccellente. Abbiamo vinto Gara 1, ma adesso dobbiamo prepararci ad un’altramolto difficile – ha aggiunto -. Devon Hall ci ha dato tanto accanto a Napier. Il suo ruolo è quello, non deve essere solo un cambio per il playmaker. Ha dovuto farlo nel primo tempo ...

Coach:Messina SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 19, Shengelia 16, Hackett 5, Mickey 6, Teodosic 15, Mannion, Pajola, Jaiteh 2, Camara ne, Ojeleye 10, Abass, Cordinier 9. Allenatore: Sergio ...Per questa finale ho già parlato del duello fra i due grandi allenatori:Messina e Sergio Scariolo. Ora vediamo i giocatori, ruolo per ruolo. Ovvio, dipende da chi sta in campo. Cioè, se esce Napier per Milano e va dentro Pangos come play, cambia tutto. No, non ......Milano Venerdì 9 giugno iniziano le LBA Finals UnipolSai 2023 del campionato italiano di... La squadra allenata dal coachMessina, che si è guadagnata la prima posizione nella stagione ...

Merito della coppia Hall-Napier, almeno sul fronte biancorosso. Così Ettore Messina in sala stampa: “Siamo entrati in campo un po’ contratti, per fortuna abbiamo tenuto botta. In questo i ragazzi sono ...Il primo sigillo nella finale Scudetto e dell'Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina vince gara-1 sulla Virtus Bologna per 92-82 e si porta avanti nella serie. Una partita che si è decisa nell'u ...