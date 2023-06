Basket | Ettore Messina | “Devon Hall ci ha dato tanto accanto a Napier” Sergio Scariolo | “Convinto di passi in avanti in gara-2”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo-1 di finale scudetto, vinta in rimonta dall’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna, è tempo di riflessioni. E sono quelle degli allenatori a tenere banco, per quella che poteva essere la terza volta del Mediolanum Forum espugnato dalle V nere e invece non lo è stata. Merito della coppia, almeno sul fronte biancorosso. Cosìin sala stampa: “Siamo entrati in campo un po’ contratti, per fortuna abbiamo tenuto botta. In questo i ragazzi sono stati bravi, poi ci siamo sciolti nella ripresa alzando l’intensità difensiva e giocando un secondo tempo di alto livello in attacco proprio come avevano fatto loro nel primo. E’ stata una partita durissima, contro una squadra eccellente. Abbiamo vinto1, ma adesso dobbiamo prepararci ad un’altra partita molto ...