(Di sabato 10 giugno 2023) La differenza tra l’approccio dell’e quello del Manchester City è notevole. Lo sottolinea Matteoin collegamento da Istanbul per Sky Sport. DIFFERENZE – Matteosottolinea le differenze tra i due club: «L’allenamento dell’è stato proprio disinvolto. Stati d’animo più leggeri, giocosi. Il Manchester City invece è più serio, concentrato. Loro ne hanno già giocata una e persa con questo gruppo, ma la società non ha mai vinto una Champions League. A livello dil’è superiore, ma non gioca questa. Ilnegli ultimi anni è stata brava a farquesta cosa qui, il suo blasone. La squadra di Inzaghifare lo stesso con giocatoriLautaro Martinez ...

Con protagoniste Manchester City e Inter, il match andrà in onda su Canale 5 in diretta streaming con Gianluca Di Marzio, Gianluigi Bagnulo, Andrea Paventi e Matteo in collegamento da bordocampo. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inviati: Francesca Benvenuti, Alessio Conti, Marco e Daniele Miceli.

Barzaghi: «Inter deve far pesare la storia, come il Real Madrid» Inter-News.it

Gianluca Di Marzio, in esclusiva per il Giornale.it, fa la sua attenta analisi in vista della finale di Champions League tra Manchester City ed Inter ...Conto alla rovescia per la finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno, dall'Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul.