Bari | Mignani | “Non vogliamo rimpianti | ringrazio chi mi ha permesso di essere qui”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) Michele, alla vigilia della finale di ritorno dei playoff di Serie B trae Cagliari, ha espresso tutta la sua emozione in conferenza stampa. “Siamo nella condizione di toccare il cielo con un dito.– ha dichiarato l’allenatore dei pugliesi – il presidente De Laurentiis: in una giornata come quella di oggi non posso che pensare a chi mi ha scelto e mi hadiqui. Sono arrivato da sconosciuto. Abbiamo lavorato duramente e ora dobbiamo concentrarci sull’ultima partita, la più difficile che determinerà il risultato finale”. Un commento anche sul team di Claudio Ranieri: “Troveremo una squadra forte, ma l’abbiamo già affrontata altre volte, senza arretrare di un centimetro. Sarà una sfida in equilibrio e dovremmo avere la lucidità per andare oltre l’ostacolo, con la ...