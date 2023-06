Bari | L De Laurentiis | ' grande gioia | mai tirato il freno'

... così il tecnico del, Michele Mignani alla vigilia della finale di ritorno per la A contro il ... 'Ringrazio - ha aggiunto l'allenatore, come riporta l' Ansa - il presidente De: in una ..."Provo una grande gioia. Siamo qui a riprova che non abbiamo mai tirato il freno a mano": è solare ed entusiasta il presidente del, Luigi De, alla vigilia della sfida dei pugliesi contro il Cagliari per il ritorno della finale promozione. "Abbiamo fatto un film di successo tipo 'Natale a' Il regista - ha ...Michele Mignani , alla vigilia della finale di ritorno dei playoff di Serie B trae Cagliari , ha espresso tutta la sua emozione in conferenza stampa. 'Siamo nella condizione di ...De: ...

Il presidente della SSC Bari Luigi De Laurentiis ha parlato della finale play off contro il Cagliari soffermandosi sui possibili scenari futuri del club."Siamo nella condizione di toccare il cielo con un dito": così il tecnico del Bari, Michele Mignani alla vigilia della finale di ritorno per la A contro il Cagliari, gara in programma domani sera al S ...