Barbie | Simu Liu svela le prove di ballo in un video dal set | Uguali ai combattimenti dell' MCU

Leggi su movieplayer

(Di sabato 10 giugno 2023)Liu ha recentemente affermato che ledidi, mostrate in undal set, sono 'aidel Marvel Cinematic Universe'.Liu, unae star di, ha appena condiviso un nuovodal set del film attraverso il quale ha parlatodi, evidenziando le somiglianzea coreografia con le scene di combattimento'MCU. Dopo aver recitato in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, l'attore ha interpretato il ruolo di Ken nel nuovo film di Greta Gerwig. In vista'uscita di(la pellicola arriverà nei cinema ...