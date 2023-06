Bale non ha dubbi ed esagera | «5-0 per il Manchester City»

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023)-Inter a Istanbul, mancano quasi 4 ore e poco più alla finale di Champions League della stagione 2022/23. Garethdà il suo pronostico sul profilo Twitter ufficiale della competizione. PRONOSTICO – Ilè sicuramente favorita per la finale di Champions League, ma l’Inter ha le sue carte per far male. In una partita secca tutto è possibile, ma qualcuno se lo dimentica completamente. Uno di questi è l’ex calciatore del Real Madrid Gareth. Il gallese che ha vinto diverse volte la competizione ha dato il suo pronostico sul profilo Twitter della Champions League.crede che ilvincerà con il risultato di 5-0, con migliore in campo Kevin De Bruyne. Nessuna fiducia perciò nella ...