Bakhmut | i militari di Kiev dicono di aver riconquistato terreno

Ma il leader ucraino non spiega se si tratta del grande attacco annunciato da mesi'. Kiev: 'A Bakhmut riconquistati 1.400 metri in 24 ore'. Gb, gli ucraini sfondano la prima linea delle difese russe.L'attacco è stato condotto con droni Shahed-131/136 di fabbricazione iraniana che sono stati distrutti dalla contraerea. A far saltare la diga di Kakhova sarebbero stati i russi e non gli ucraini, sec ...