Peccoconquista la pole position al Mugello. L'italianonel GP d'Italia e si mette davanti a tutti con un giro super nella Q2 delle qualifiche. Il campione del mondo in carica partirà quindi ...Pecconel venerdì del Mugello . Il pilota Ducati ha chiuso con il miglior tempo in 1:45.436 e si prepara nel migliore dei modi a una due giorni super intensa, con qualifiche, Sprint e gara. '...... ma, almeno a sentire i soliti ben informati, sembra che Peccoal Mugello sia andato forte di brutto e che la frattura all'astragalo non gli abbia creato grossi problemi nel test con la ...

Bagnaia vola al Mugello: pole position nel GP d’Italia ItaSportPress

Pole position per Pecco Bagnaia al Mugello. Nel GP d'Italia, la Ducati del campione del mondo si mette davanti a tutti.Un venerdì decisamente incoraggiante quello di Francesco Bagnaia. Il campione del mondo ha dato ottimi segnali specie nella seconda sessione di prove libere del GP d'Italia che si corre sul circuito d ...