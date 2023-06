Bagnaia vince la Sprint Race del Mugello davanti a Bezzecchi

Davanti a tutti, come da previsione, sono statie Bezzecchi. Rivali in campionato e nella gara corta, con Pecco che però (partito dalla pole position dopo un giro record in qualifica) non ha ...Il pilota della Ducati allunga in vetta al Motomondiale Dominio Ducati nella gara sprint del Gp d'Italia sul circuito del Mugello con 5 moto ai primi 5 posti.Francesco 'Pecco', scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allunga nel Mondiale a +4 (106 - 102) proprio sul pilota del team Mooney VR46. Sul podio anche lo spagnolo ...Domani il Gp conin pole position. - foto LivePhotoSport - .

MotoGp, Bagnaia vince la sprint race al Mugello. Secondo Bezzecchi la Repubblica

Roma, 10 giu. (askanews) – Dopo la pole anche la gara Sprint: Pecco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Mugello, precedendo Bezzecchi e allungando nel Mondiale a +4 proprio sul pilota Mooney. Sul ...Dominio Ducati nella gara sprint del Gp d’Italia sul circuito del Mugello con 5 moto ai primi 5 posti. Vince Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, scattato dalla pole position, che precede Marco Bezzecchi e allu ...