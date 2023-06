Bagnaia | pole record al Mugello davanti ai fratelli Marquez

Dopo aver conquistato lacon il nuovo record della pista,adesso vuole continuare a sorprendere al Mugello provando a vincere la Sprint in programma alle 15, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport ...position record di Francescoal Mugello (1'44"855).con giallo.supera tutto alla sua maniera, ritrovando calma e concentrazione nei momenti finali, chiusi con un giro perfetto che gli assegna la quattordicesimaposition in MotoGP. Ha ...Lapidario anche: "Non ho niente da dire, le immagini parlano da sole, non mi aspetto ... Nonostante il siparietto, la Ducati di Pecco ha conquistato laposition nel gran premio d'Italia all'...

MotoGP, Bagnaia; pole position da record al Mugello, regola i fratelli Marquez GPOne.com

In qualifica Pecco prima si arrabbia con lo spagnolo della Honda, poi straccia il limite della pista. Terzo Alex Marquez. Bezzecchi in seconda fila, settima l'Aprilia di Aleix Espargaro. 11° Marini da ...Ducati's Francesco Bagnaia took pole position for Sunday's MotoGP Italian Grand Prix at Mugello with a track record time of 1:44.855 in qualifying on Saturday. © ANSA ...