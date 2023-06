Bagnaia e Marquez litigano in pista nelle qualifiche del Mugello VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 giugno 2023) Durante ledel Gran Premio d’Italia del, inci sono state scintille tra Peccoe Marc. Lo spagnolo è uscito dalla corsia box disturbando la traiettoria dell’italiano, che ha iniziato ad inveire contro di lui sbracciando in malo modo. Mira que lo intento, pero no veo que Márquez haya molestado absolutamente nada a.pic.twitter.com/Fp4dWua69y — Swinxy (@Swinxy) June 10, 2023, dopo le, ha dichiarato: «Sull’episodio con Marc non ho niente da dire, non mi aspetto penalizzazioni. I giudici decideranno il da farsi». Ben più dure sono state le dichiarazioni del team manager Ducati, Davide Tardozzi: «Hanno visto tutti quello che è successo, l’episodio si commenta da solo. Ci sono i giudici ...