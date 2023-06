Bagnaia e Marquez | lite in pista al Mugello | ' Decideranno i giudici'

(Di sabato 10 giugno 2023)- "L'episodio con Marc? Non ho niente da dire, non mi aspetto penalizzazioni. Iil da farsi" . Così Francesco, ai microfoni di Sky Sport , ha commentato ...

Così Francesco, ai microfoni di Sky Sport , ha commentato quanto accaduto con Marcnel corso delle qualifiche del Gran Premio d'Italia , sesto round del mondiale MotoGP . Pecco, ...Scintille tranel corso delle qualifiche del GP d'Italia. Il piemontese si è infuriato quando lo spagnolo è uscito dalla corsia box e ha disturbato la sua staccata di curva ...Pole record dial Mugello in 1:44.855 (battuto di 3 decimi il record precedente di Quartararo). Con lui in prima fila i due fratelli: Marc 2° con la Honda e Alex 3° con la Ducati. Bezzecchi partirà ...

Bagnaia fulmine del Mugello: pole record davanti a Marc Marquez. Sesto Bezzecchi La Gazzetta dello Sport

Pecco vs Bezzecchi Il venerdì al Mugello ha brillato Ducati con due piloti, ovvero i due migliori anche in campionato. Il campione in carica Francesco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo con la sua D ...Il pilota della Ducati gira a tempo di record e precede i fratelli Marquez SCARPERIA (ITALPRESS) - Pecco Bagnaia gira a tempo di record e in ...