(Di sabato 10 giugno 2023) Sono andate in archivio a, le semidi tutti iprincipali deldi, torneo di categoria World Tour Super 750 con un montepremi di 850.000 dollari americani. Di seguito i risultati delle semideldi. SEMISingolare maschileAnders Antonsen (Danimarca) b. Kodai Naraoka (Giappone, 3) 19-21 21-16 21-17 Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia, 2) b. Kunlavut Vitidsarn (Thailandia, 7) 19-21 21-11 6-1 ritiro Singolare femminileAkane Yamaguchi (Giappone, 1) b. Chen Yu ...

Badminton, Singapore Open 2023: decise le finali dei cinque tabelloni OA Sport

