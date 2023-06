(Di sabato 10 giugno 2023) Le, 10 giu. - (Adnkronos) - La stella del basket americanoha dato il via all'edizione del centenario della 24 Ore di Le. In pole position sul circuito Bugatti, la Ferrari N.50 è stata superata poco dopo il via dToyota N.8, ora in testa su una pista parzialmente bagnata a causa degli acquazzoni che hanno preceduto la partenza. Dopo i primi giri, è entrata in pista la safety car a causa di un incidente e di una uscita di pista.

: "Bello vedere gli sport al loro massimo livello" The Chosen One è sempre stato appassionato ...il ragazzo di Akron - È un onore per me far parte di questo momento storico dell'...SaràJames a dare il via alla 24 ore di Le Mans , che si terrà nel fine settimana del 10 - 11 giugno in Francia. Il cestista dei Los Angeles Lakers, miglior realizzatore nella storia della Nba e ...E trovarne di più grandi diJames , almeno nello sport contemporaneo, è davvero dura. Il ... ' È un onore per me far parte di questo momento storico dell'e contribuire a celebrare ...

Automobilismo: LeBron James dà il via alla 24 ore di Le Mans Gazzetta di Modena

L'evento compie 100 anni e, per celebrare la partenza, Automobile Club de l'Ouest (ACO) ha deciso che a sventolare la bandiera francese sarà il celebre cestista statunitense ...LeBron James alla 24h di Le Mans: Il mondo dello sport e dell'automobilismo si prepara ad un evento epocale, poiché LeBron James, una delle più grandi ...