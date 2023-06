Attentato in Somalia in un hotel | almeno 6 morti fra cui due bambini

Al - Shabaab ha rivendicato l', affermando di aver preso di mira un luogo frequentato dalle autorità. TI POTREBBE INTERESSAREL'agenzia di stampa dellaSonna e la televisione pubblica Sntv hanno annunciato la conclusione dell'intervento dell'esercito. Al - Shabaab ha rivendicato l', affermando di aver preso ......dellaSonna e la televisione pubblica Sntv hanno annunciato la conclusione dell'intervento dell'esercito senza fornire un bilancio di morti e feriti. Al - Shabaab ha rivendicato l', ...

Attentato in Somalia, almeno 27 morti fra cui due bambini TGCOM

In Somalia almeno 27 persone, tra cui due bambini, sono morte in un attacco terroristico rivendicato da Al Shabab contro un hotel di lusso sulla spiaggia di Mogadiscio. Lo riferisce l'agenzia di stamp