ATP Stoccarda 2023 | torna Berrettini | presenti Tsitsipas | Kyrgios e Zverev Al via anche Musetti e Sonego

(Di sabato 10 giugno 2023) Andrà in scena da lunedì 12 a domenica 18 giugno l’ATP 250 di, torneo che insieme all’ATP di ‘s-Hertogenbosch aprirà la stagione sull’erba. In questo evento tedesco saranno tanti i tennisti che cercheranno di conquistare il trofeo e il divertimento di certo non mrà. Al viatre italiani, tra cui il rientrante Matteo, campione in carica in questo torneo. Dopo uno stop di circa due mesi a causa dall’ennesimo problema agli addominali,, attualmente numero 20 al mondo e 3 in Italia, è pronto per rimettersi in gioco. Il romano, vincitore di questo torneo nel 2019 e 2022, cercherà di ritrovare subito fiducia e certezze in campo per provare poi a conquistare il terzo titolo sull’erba tedesca. Non sarà però ovviamente facile fare la differenza, perché gli avversari ...