ATP ‘s-Hertogenbosch 2023 | Andrea Vavassori eliminato nel primo turno delle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Si ferma subito il cammino dinel torneo ATP 250 di ‘s-di tennis: neldel Libema Open, sull’erba neerlandese, il tennista azzurro, numero 5 del seeding cadetto, viene battuto in tre set dal transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, vittorioso per 6-4 4-6 6-3 in un’ora e 54 minuti di gioco. Nelset l’azzurro parte bene, capitalizzando la prima opportunità di break ai vantaggi del terzo game.conferma il break fino al 4-2, poi accusa un passaggio a vuoto ed il francese è bravo ad approfittarne, prima operando l’aggancio sul 4-4 e poi trovando lo strappo decisivo nel decimo game sul 6-4 dopo 43 minuti. Nella seconda partita i servizi ...