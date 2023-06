Atletica | Sibilio vince i 400 ostacoli a Ginevra e stacca il pass per i Mondiali di Budapest

(Di sabato 10 giugno 2023) Alessandrola gara dei 400al meeting die soprattutto ottiene ilper i prossimidi. L’azzurro correre in 48.23, seconda sua prestazione in carriera e precedendo i tedeschi Joshua Abuaku (48.67) e Emil Agyekum (48.73). ”Non è stata una gara perfetta – commenta– con errori tecnici che mi hanno fatto perdere qualcosa. Sono molto contento anche per questo, significa che posso valere un crono sotto i 48 secondi già adesso. Era soltanto la seconda gara dopo l’infortunio e sto testando la nuova ritmica, con 13i fino al sesto ostacolo e poi 15 fino alla fine”. Ora il partenopeo delle Fiamme Gialle si recherà in Francia, dove domani sera sarà impegnato ad Annecy con la ...

