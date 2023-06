Atletica | Nadia Battocletti sopra i 15? a Montesson | rinviato il pass mondiale Vissa sfiora il record italiano

(Di sabato 10 giugno 2023)ha fatto il proprio debutto stagionale sui 5000 metri a(Francia), chiudendo al settimo posto con il tempo di 15:01.12. La 23enne, che tre settimane fa avevato ilsulla doppia distanza a Londra (chiudendo in 31:06.42), ha timbrato il quarto tempo della carriera in questa specialità (il suo personale è di 14:46.29 alle Olimpiadi di Tokyo 2020), restando però lontano dal minimo per i Mondiali di Budapest fissato in 14:57.00. L’etiope Medina Eisa ha trionfato in 14:46.60. Nello stesso evento disputato a nord-ovest di Parigi, Sintayehuhato ilnel miglio. L’azzurra ha chiuso al terzo posto con il tempo di 4:24.35, otto giorni dopo aver chiuso ...

