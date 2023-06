Atletica | meeting Ginevra | Sibilio vince i 400 ostacoli e ottiene il pass per i mondiali

(Di sabato 10 giugno 2023), 10 gu. – (Adnkronos) – Sempre più in forma Alessandroe conl’azzurro nei 400aldicon il tempo di 48.23 che vale la seconda prestazione in carriera migliorando di mezzo secondo il crono ottenuto all’esordio stagionale, il già notevole 48.72 di un paio di settimane fa a Savona dove era rientrato nella sua specialità preferita a quasi due anni dall’ultima volta. Ma riesce anche a timbrare lo standard per i prossimidi Budapest (19-27 agosto), fissato a 48.70, e dopo l’infortunio della scorsa estate può quindi guardare con fiducia al futuro. è un’ottima impressione in Svizzera per il 24enne partenopeo delle Fiamme Gialle, efficace tra le barriere e in spinta fino al traguardo, che arriva a ...

