Atletica | Folorunso e Simonelli brillano ai Campionati Societari Firenze e Brescia al comando

(Di sabato 10 giugno 2023) A Palermo è andata in scena la prima giornata della Finale Oro deiItalianidileggera. Nel capoluogo siciliano si assegna lo scudetto durante questa fine settimana e c’è parecchia attesa per domani mattina, quando vedremo all’opera Mattia Furlani nel salto in lungo e assisteremo al duello tra Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso. Nel frattempo arrivano risposte importanti da parte di Ayomide, che ha corso i 400 metri in 52.19, non così lontana dal personale di 52.01 siglato a maggio in quel di Rehlingen. La primatista italiana del giro di pista con barriere ha preceduto Anna Polinari (53.25) e Giancarla Trevisan (53.34). I 400 maschili vedono il sigillo del padrone di casa Riccardo Meli in 46.51, mentre Giulia Aprile fa suoi i 1500 metri in 4:13.84 rimontando Ludovica ...