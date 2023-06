Atletica | Finale Campionati di Società Assoluti | Firenze e Brescia in testa dopo la prima giornata

(Di sabato 10 giugno 2023) Si è conclusa ladelle Finali deididi. Chiudono ingli uomini dell’Marathon e le donne dell’1950. Perla vetta è il frutto di quattro vittorie (Cassano nei 100, Bussotti nei 1500, Contaldo nel triplo, Apolloni nel disco), che momentaneamente la collocano avanti a tutti con 97 punti su Studentesca Milardi Rieti (91) ed Enterprise Sport&Service (90). Per le campionesse in carica diinvece i sigilli sono tre (Herrera nei 100, Mihai nella marcia, staffetta 4×100): 109 punti, davanti a Bracco(89) e Assindustria Sport (77). Tra i ...

Atletica: la finale scudetto di Palermo parte con i successi di Ala Zoghlami, Giulia Aprile e Riccardo Meli La Sicilia

Le due siciliane chiudono la classifica maschile guidata dall’Atletica Firenze. Tra le donne Brescia comanda la classifica provvisoria. Domenica 11 giugno si decidono gli scudetti ...A Palermo è il giro di boa: gli uomini dell’Atletica Firenze Marathon e le donne dell’Atletica Brescia 1950 chiudono in testa nella prima giornata della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti c ...