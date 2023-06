Atletica | Andy Diaz infila la terza vittoria di fila | saltello ai Societari | settimana da incorniciare

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023)decide di non strafare in occasione della Finale Argento dei Campionati Italiani. Il fresco primatista italiano di salto triplo, autore di un sublime volo a 17.75 metri al Golden Gala e vincitore a Kosice soltanto tre giorni fa, si è presentato a Bergamo per regalare punti importanti alla suaLibertas Unicusano Livorno e ha fatto centro come ampiamente previsto. Il fuoriclasse di origini cubane si è prodigato in un solo salto da 15.74 metri con 1,4 m/s di vento contrario e poi non si è più presentato in pedana. Anche mercoledì sera in Slovacchia, quando aveva optato per una rincorsa ridotta, aveva contenuto il suo numero di balzi. Una capatina leggera per il detentore della Diamond League, in ammirevole rispetto nei confronti della società toscana che lo ha accolto lo scorso autunno quando ...