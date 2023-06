Atletica | Alessandro Sibilio | “Valgo meno di 48” | sto provando la nuova ritmica”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023)è stato spettacolare a Ginevra (Svizzera): all’ora di pranzo, in una delle gare che hanno aperto il Meeting in terra elvetica, ha stampato un sontuoso 48.23 sui 400 ostacoli e ha vinto la prova. Si tratta della seconda prestazione personale in carriera per il campano, superiore esclusivamente al 47.93 corso nella semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (poi fu ottavo nell’atto conclusivo ai Giochi) ed inferiore al 48.42 con cui due anni trionfò agli Europei Under 23., che ha così staccato il minimo per i Mondiali di Budapest, ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non è stata una gara perfetta, con errori tecnici che mi hanno fatto perdere qualcosa. Sono molto contento anche per questo, significa che posso valere un crono sotto i 48 secondi già adesso. ...