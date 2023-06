Assegno unico | 30 euro in più per 33mila bambini e ricalcoli più facili con il nuovo portale La guida

(Di sabato 10 giugno 2023) Fino a 30in più alle famiglie per ogni figlio orfano, ma anche una nuova piattaforma per verificare subito eventualie conguagli. Sono le novità che scattano da...

La cerimonia di consegna dell'e del relativo attestato di merito si è svolta presso il ... Per questa estate, seguendo anche un input del Formedil (entebilaterale di formazione e ...Sono le novità che scattano da oggi con il pagamento di giugno dell'per i figli. Negli ultimi mesi sono stati circa 80mila i bambini e le bambine nelle famiglie con un solo genitore, ...... contributi e premi di previdenza complementare, gliperiodici per il mantenimento del ... Nel caso dei lavoratori dipendenti , le detrazioni sono regolate dall'articolo 13 del TUIR (Testo...

Assegno Unico, ecco quanto spetta con i conguagli Avvenire

Il decreto Lavoro ha aperto la fase diretta all’attuazione delle due nuove misure in cui è stato sdoppiato il reddito di cittadinanza: l’assegno ...Fino a 30 euro in più alle famiglie per ogni figlio orfano, ma anche una nuova piattaforma per verificare subito eventuali ricalcoli e conguagli. Sono le novità che ...