Assegnazione provvisoria 2023 | anche per docenti da GPS e straordinario bis Deve esserci un motivo per richiederla | modalità da stabilire

(Di sabato 10 giugno 2023) Ministero e sindacati sono al lavoro per il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.assunti da concorsobis e GPS prima fascia sostegno a.s. 2022/23 potranno presentare l'istanza di. L'articolo .

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito accelera sulla questione dell'e delle utilizzazioni. Convocati i sindacati per procedere all'intesa. L'incontro è in programma martedì 13 giugno alle 12:30. Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, il ...... con la revoca a seguito di un ricorso della Regione e del Comune, contro l'alla Santa ... finito poi in buco nell'acqua, con ripensamento della concessionariaper mancanza di ...Motivi L'può essere chiesta per uno dei seguenti motivi : ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al coniuge/...

Assegnazione provvisoria 2023, non si può ottenere su cattedra mista. Requisiti per chiederla su sostegno senza titolo Orizzonte Scuola

Il Ministero dell'Istruzione incontra i sindacati martedì 13 giugno in merito alle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione.Le assegnazioni provvisorie (come i trasferimenti e i passaggi) non possono essere disposte su cattedra o posto misti, formati con ore di posto comune e ore di sostegno. Il nuovo CCNI sulle ...