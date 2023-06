Ascolti TV | Venerdì 9 giugno 2023 Vince Una Voce per Padre Pio 14 7% | La Ragazza e l’Ufficiale debutta al 12 9% | ottimo Quarto Grado 11 7% Fiorello da record 22 9%

(Di sabato 10 giugno 2023) UnaperPio Nella serata di ieri,, su Rai1 UnaperPio ha conquistato 2.109.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 la prima puntata de Laha incollato davanti al video 1.742.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 il finale di Spirale di Bugie è la scelta di 720.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto 1.078.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Atletica Leggera – Diamond League, in onda dalle 20:58 alle 23, è seguita da 841.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4– Le Storie totalizza un a.m. di 1.510.000 spettatori (11.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 709.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 ...

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 l'evento condotto da Mara Venier 'Una voce per Padre Pio' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 'Spirale di bugie (Miniserie)' piace a .000 spettatori con il % di ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri ,9 giugno 2023 . Su Rai 1 'Una voce per Padre Pio', l'evento di beneficenza ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre ' La ragazza e l'ufficiale' lo show su Canale 5 , ha ......invece sono stati suddivisi in episodi da circa 50 minuti ciascuno e ne vengono mandati in onda tre ogni, dunque circa una puntata e mezza delle originali. In attesa di scoprire gli...