(Di sabato 10 giugno 2023) Mara Venier - Una Voce per Padre Pio La stagione tv 2022/è ormai alle battute finali e DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli condellaannata. In virtù del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, da maggio 2022 lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, fino al 30 aprilesi tiene principalmente conto del totale spettatori.9 giugnoUna Voce per Padre Pio ? venerdì 9 giugno: 2.109.000 – 14.7% sabato 25 giugno 2022: 2.024.000 – ...

Ascolti TV: i debutti dell’estate 2023 confrontati con quelli dell’anno precedente DavideMaggio.it

