Ascolti TV del 9 giugno | Una Voce per Padre Pio contro La Ragazza e l’Ufficiale | ecco chi ha vinto

... che porterebbe sicuramente una ventata fresca in termini di. Attualmente il suo programma in onda da Via Asiago 10 potrebbe subire uno stop , a causadisturbo causato alle case nel ...GliTV9 giugno ha visto il pubblico scegliere Rai 1 con Una Voce per Padre Pio, buono, comunque, l'esordio di La Ragazza e l'Ufficiale, la nuova serie turca in onda su Canale 5, bene anche ...... ottenendo uno share12.9% e conquistando il secondo postopodio serale. Ad aggiudicarsi la terza posizione in fatto diè Rete4: 'Quarto Grado " Le Storie' è stato visto infatti da 1 ...

Ascolti tv venerdì 9 giugno: chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio e La ragazza e l'ufficiale Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nella prima serata di ieri - venerdì 9 giugno - è “Una voce per Padre Pio”, su Rai 1, il programma più visto con 2 milioni 109 mila telespettatori e il 14,7%. Su Rai 2 la miniserie “Spirale di bugie” ...