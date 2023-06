(Di sabato 10 giugno 2023) Roma, 10 giu. (Adnkronos) -di stagione colpersu Rai2. L'ultima puntata di 'Rai2', andata in onda ieri, ha segnato un nuovo record sia in termini di telespettatori che di share, registrando, nella sola fruizione lineare su Rai2, 1.126.000 spettatori con il 22.9% di share. A questi vanno aggiunti gli spettatori che hanno visto il programma in diretta o on demand su RaiPlay.

Unache ha letteralmente preso in contropiede un po' tutti, addetti ai lavori compresi. Il motivo In pratica il programma ha sempre ottenuto buonissimied in linea con la media di ...... e anche in modo anche abbastanza turbolento dopo ladel suo programma. L'avvistamento di ...dei cambiamenti voluti dallo stesso Giletti che hanno poi portato il programma a perdere. Ma,......riguardo agli imminenti lavori previsti in corso Vittorio Emanuele II che porteranno alla... ora la giunta Masci cambi il cronoprogramma dei lavori e, per una volta,'. A dichiararlo è ...

Ascolti tv, chiusura col botto per Fiorello con 'Viva Rai 2' Adnkronos

Scopri tutte le novità legate al mondo della TV. Rimani sempre aggiornato con le ultime novità, i gossip e le anticipazioni di TV Sorrisi e Canzoni.Gli ascolti tv di martedì 6 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film su Rai 1 “Un marito sospetto” e la fiction ...