(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) –di stagione colpersu Rai2. L’ultima puntata diRai2’, andata in onda ieri, ha segnato un nuovo record sia in termini di telespettatori che di share, registrando, nella sola fruizione lineare su Rai2, 1.126.000 spettatori con il 22.9% di share. A questi vanno aggiunti gli spettatori che hanno visto il programma in diretta o on demand su RaiPlay. L'articolo proviene da Italia Sera.

di stagione col botto per Fiorello su Rai2. L'ultima puntata di 'Viva Rai2', andata in onda ieri, ha segnato un nuovo record sia in termini di telespettatori che di share, registrando, nella ...Il game show dei pacchi è sempre interessante e con lui glisono stati sempre premianti, anche più di quando al timone vi erano gli storici Flavio Insinna o Paolo Bonolis. In effetti, a ...Unache ha letteralmente preso in contropiede un po' tutti, addetti ai lavori compresi. Il motivo In pratica il programma ha sempre ottenuto buonissimied in linea con la media di ...

Ascolti tv, chiusura col botto per Fiorello con 'Viva Rai 2' Adnkronos

Chiusura di stagione col botto per Fiorello su Rai2. L’ultima puntata di ‘Viva Rai2’, andata in onda ieri, ha segnato un nuovo record sia in termini di telespettatori che di share, registrando, nella ...Scopri tutte le novità legate al mondo della TV. Rimani sempre aggiornato con le ultime novità, i gossip e le anticipazioni di TV Sorrisi e Canzoni.