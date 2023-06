Articolo Uno | Speranza in lacrime | “Anni non facili” – Video

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) – “Sono statinon, ho dato l’anima nella funzione molto delicata di ministro della Salute, sono orgoglioso del lavoro fatto al Governo, ho servito il mio paese con disciplina e onore”. Così Robertonel suo intervento nell’ultima assemblea diUno, non nascondendo una forte commozione dal palco di Napoli dove è in corso l’assemblea nazionale. “Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno”, dice, concludendo il suo intervento con una citazione di Enrico Berlinguer, tra gli applausi della sala che intona ‘Bella ciao’. L'proviene da Italia Sera.