Articolo Uno non è più un partito | Speranza | Ora diamo forza al Pd di Schlein

...nell'assemblea di1, non nascondendo una forte commozione dal palco di Napoli dove è in corso l'assemblea nazionale. 'Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non soloper', ...Così il segretario di Art.Roberto Speranza nella sua relazione all'assemblea nazionale del partito a Napoli. 'Nessuno ha in testa una corrente di. Sarebbe un errore grave. Sarebbe una contraddizione. Il nuovo Pd di tutto ha bisogno tranne che di correnti. L'investimento politico sarà tutto sul nuovo Pd senza alcuna ambiguità', ...oggi smette di essere un Partito politico. Dobbiamo guardare con fiducia al futuro. E il nostro investimento sarà tutto rivolto a dare forza al nuovo Pd". Così il leader di...

Lacrime di Speranza. Articolo 1 si scioglie e torna nel Pd: "Ma non faremo una nuova corrente" L'HuffPost

Così Roberto Speranza nel suo intervento nell'ultima assemblea di Articolo Uno, non nascondendo una forte commozione dal palco di Napoli dove è in corso l'assemblea nazionale. "Ci si salva e si va ...